Présent avec son fils en tribunes à Malaga pour la finale de la Coupe Davis dimanche, Novak Djokovic est ensuite allé féli­citer toute l’équipe du Canada, avec comme toujours beau­coup de bien­veillance, comme le rapporte son ami Vasek Pospisil.

« Oui, j’ai parlé avec lui. Il m’a envoyé un message pour me dire qu’il allait venir. Puis il m’a envoyé un message pour me dire qu’il avait un peu de retard et qu’il ne me verrait pas avant le match. Finalement, je n’ai pas eu besoin de jouer. C’était vrai­ment cool de sa part d’être là. Il est venu et nous a tous féli­cités après, ce qui est vrai­ment cool. C’est aussi quel­qu’un qui sait ce que c’est que de gagner la Coupe Davis. C’était cool de le voir ici », a raconté le Canadien, co‐fondateur de la PTPA avec Nole.