« Même si je dois rester en tribunes ou préparer les bois­sons, je ferai de mon mieux », promet­tait Corentin Moutet, appelé pour la première fois en équipe de France de Coupe Davis.

Mais c’est bel et bien sur le terrain qu’il a parti­cipé à la victoire des Bleus face à la Croatie et de la meilleure des manières. 

Vainqueur de son premier match la veille face à Dino Prizmic (119e mondial), le 39e joueur mondial a offert le point décisif et éviter un cinquième match périlleux aux Bleus en s’im­po­sant en deux sets face au vétéran Marin Cilic : 7–5, 6–4, en 2h21 de jeu. 

Grâce à ce beau succès à l’ex­té­rieur, la France se qualifie donc pour la phase finale de la Coupe Davis qui aura lieu à Bologne du 18 au 23 novembre. 

