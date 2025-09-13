« Même si je dois rester en tribunes ou préparer les boissons, je ferai de mon mieux », promettait Corentin Moutet, appelé pour la première fois en équipe de France de Coupe Davis.
Mais c’est bel et bien sur le terrain qu’il a participé à la victoire des Bleus face à la Croatie et de la meilleure des manières.
Vainqueur de son premier match la veille face à Dino Prizmic (119e mondial), le 39e joueur mondial a offert le point décisif et éviter un cinquième match périlleux aux Bleus en s’imposant en deux sets face au vétéran Marin Cilic : 7–5, 6–4, en 2h21 de jeu.
📊 Pour la première fois depuis l’instauration du nouveau format (2019), l’équipe de France s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe Davis. pic.twitter.com/qYRloNNZAR— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 13, 2025
Grâce à ce beau succès à l’extérieur, la France se qualifie donc pour la phase finale de la Coupe Davis qui aura lieu à Bologne du 18 au 23 novembre.
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 17:44