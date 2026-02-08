Nicolas Mejia ne semble pas connaître l’expression « avoir le triomphe modeste ».
Après avoir remporté le point décisif pour son pays lors de la rencontre de Coupe Davis entre la Colombie et le Maroc, le joueur colombien, classé 177e à l’ATP, a clairement dépassé les bornes en célébrant de manière très provocante sa victoire en direction du public avant de faire la même chose avec le banc de la sélection marocaine.
Sans surprise, les esprits se sont échauffés et des bouteilles ont même été jetées sur le court en provenance des tribunes. Les Colombiens ont même dû être escortés par la police locale jusqu’à l’hôtel. Des images à l’opposé des valeurs du tennis et du sport en général.
La que se ha liado en Marruecos 😳😳— José Morón (@jmgmoron) February 8, 2026
Mejía celebra el triunfo para Colombia de una manera muy provocativa y el público responde con botellazos.
Tuvieron que ser escoltados por la policía hacia el Hotel. pic.twitter.com/PCLm0fxSsB
La grande « classe ».
Publié le dimanche 8 février 2026 à 18:27