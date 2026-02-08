Nicolas Mejia ne semble pas connaître l’ex­pres­sion « avoir le triomphe modeste ».

Après avoir remporté le point décisif pour son pays lors de la rencontre de Coupe Davis entre la Colombie et le Maroc, le joueur colom­bien, classé 177e à l’ATP, a clai­re­ment dépassé les bornes en célé­brant de manière très provo­cante sa victoire en direc­tion du public avant de faire la même chose avec le banc de la sélec­tion marocaine.

Sans surprise, les esprits se sont échauffés et des bouteilles ont même été jetées sur le court en prove­nance des tribunes. Les Colombiens ont même dû être escortés par la police locale jusqu’à l’hôtel. Des images à l’op­posé des valeurs du tennis et du sport en général.

La que se ha liado en Marruecos 😳😳



Mejía celebra el triunfo para Colombia de una manera muy provo­ca­tiva y el público responde con botel­lazos.



Tuvieron que ser escol­tados por la policía hacia el Hotel. pic.twitter.com/PCLm0fxSsB — José Morón (@jmgmoron) February 8, 2026

La grande « classe ».