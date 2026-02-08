AccueilVidéosProvocations et jets de bouteilles, la rencontre entre le Maroc et la...
VidéosCoupe Davis

Provocations et jets de bouteilles, la rencontre entre le Maroc et la Colombie tourne au vinaigre

Thomas S
Par Thomas S

-

232

Nicolas Mejia ne semble pas connaître l’ex­pres­sion « avoir le triomphe modeste ».

Après avoir remporté le point décisif pour son pays lors de la rencontre de Coupe Davis entre la Colombie et le Maroc, le joueur colom­bien, classé 177e à l’ATP, a clai­re­ment dépassé les bornes en célé­brant de manière très provo­cante sa victoire en direc­tion du public avant de faire la même chose avec le banc de la sélec­tion marocaine.

Sans surprise, les esprits se sont échauffés et des bouteilles ont même été jetées sur le court en prove­nance des tribunes. Les Colombiens ont même dû être escortés par la police locale jusqu’à l’hôtel. Des images à l’op­posé des valeurs du tennis et du sport en général. 

La grande « classe ». 

Publié le dimanche 8 février 2026 à 18:27

Article précédent
Rick Macci explique pour­quoi Carlos Alcaraz est « la meilleure chose qui soit arrivée au tennis ces cinq dernières années »
Article suivant
« Si les autres joueurs veulent battre Alcaraz et Sinner, ils doivent observer comment Djokovic a joué dans le premier set contre Carlos en finale de l’Open d’Australie », estime Greg Rusedski

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.