Carlos Alcaraz positif au Covid‐19 et Rafael Nadal dégaine tout de suite un petit message pour rassurer les siens et rela­ti­viser l’im­por­tance de ce forfait par rapport à la dange­ro­sité de la maladie.

Il faut dire que sur le sujet du Covid‐19, l’Espagnol est un très bon soldat : « Beaucoup d’en­cou­ra­ge­ments à toute l’équipe espa­gnole après la nouvelle que nous avons reçue aujourd’hui.Quand quelque chose comme cela se produit, la compé­ti­tion passe au second plan. Le plus impor­tant c’est la santé et j’es­père qu’il n’y aura plus de cas. Un « câlin » à tous ! »