Alors que l’af­faire autour du contrôle anti­do­page de Novak Djokovic a fait couler beau­coup d’encre ces derniers joueurs et que certains médias ont clai­re­ment affirmé que le Serbe avait refusé le test avant sa rencontre face à Cameron Norrie ce jeudi soir, Remi Wallard, membre de l’AFLD (l’Agence Française de lutte contre le dopage) a tenu à réta­blir la vérité sur les ondes de RMC Sport.

COURT N°1 – Épisode 155 :

🩺 Dopage – pour­quoi l’affaire Djokovic a enflammé le tennis mondial ?



👥 Avec Remi Wallard, de l’Agence Française de lutte Antidopage. — RMC Sport (@RMCsport) November 27, 2023

« Il n’a pas refusé le test, il a juste été notifié une heure et demi voire deux heures avant sa rencontre. Il n’a pas refusé le contrôle, il a signé sa noti­fi­ca­tion, je crois même qu’il a commencé l’ana­lyse sanguine et il a attendu pour la miction urinaire tout simple­ment parce qu’il voulait se préparer et qu’il n’avait tout simple­ment pas envie d’uriner. Une fois que la noti­fi­ca­tion est signé par le sportif, il y a un escort anti­do­page qui va l’ac­com­pa­gner partout pour le « garder à vue », donc il n’a pas refusé le contrôle, il a juste été notifié avant le match, et comme il a voulu se préparer menta­le­ment et préparer son match, ce que l’on peut comprendre, il a souhaité faire le test quand il a pu en fait. C’est Novak Djokovic, c’est le meilleur joueur de l’his­toire pour certains, donc tout de suite cela fait les gros titres mais en aucun cas il a refusé le test, il a juste donner l’urine quand il a pu la donner. Il n’y a presque pas de débat, il s’est juste offusqué d’avoir été contrôle avant un match ce qui l’a perturbé dans sa préparation. »