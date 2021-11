Auteur d’un match catas­tro­phique, « Richie » a au moins l’hon­nê­teté de ne pas se dérober. Logiquement, face à la Grande‐Bretagne samedi, il devrait rester sur le banc et laisser la place à Arthur Rinderknech dont ce sera la première sélection.

« J’ai été mauvais sur le match. Jamais, je n’ai réussi à bien frapper la balle. J’ai perdu vrai­ment confiance après la perte de la première manche. Cela m’a fait très mal, plus que cela aurait dû. C’est assez rare que je perde autant confiance dans une partie. C’est diffi­cile à accepter. Je n’ai pas réussi à trouver d’énergie. L’expérience ne fait pas tout. C’est le niveau qui est impor­tant et c’est moi qui n’étais pas au niveau. Je suis moins solide qu’a­vant aussi » a expliqué Richie dont la sélec­tion reste pour certains obser­va­teurs un vrai mystère vu ses perfor­mances cette année et notam­ment en cette fin de saison.