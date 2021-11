Pour sa première sélec­tion, Arthur Rinderknech s’est incliné contre l’ex­cellent Cameron Norrie (12e mondial), en deux sets : 6–2, 7–6(8), en 2h06.

Dominé dans le premier set, le 58e mondial a fait jeu égal avec le Britannique dans la deuxième manche. Il s’est notam­ment appuyé sur son excel­lente première balle. Mais malheu­reu­se­ment, alors que Rinderknech a mené 4–1 et s’est procuré deux balles de set dans le tie‐break dont une sur son service, Norrie a une nouvelle fois été plus tran­chant, juste et solide. Ce dernier a notam­ment glissé quelques passings magni­fiques face à un Arthur entreprenant.

Après la défaite d’Adrian Mannarino plus tôt ce samedi, la France, mené 2–0, s’in­cline donc contre la Grande‐Bretagne.

Mais les Bleus ne sont pas encore éliminés. Ils peuvent toujours espérer une victoire de la République Tchèque contre la Grande‐Bretagne. Cela paraît quand même diffi­ci­le­ment imagi­nable. L’autre solu­tion est de finir dans les deux meilleurs deuxièmes pour atteindre les quarts de finale. Pour espérer, une victoire du double Nicolas Mahut – Pierre Hugues Herbert paraît quoi qu’il en soit désor­mais indispensable !