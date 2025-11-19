AccueilCoupe DavisRinderknech : "Si on demande à tous les joueurs qui sont présents...
Rinderknech : « Si on demande à tous les joueurs qui sont présents pour la compé­ti­tion s’ils sont dans une grande fraî­cheur, je pense qu’il n’y en a pas un qui va dire : « oui, je suis à 100 % »

En confé­rence de presse, Arthur est revenu sur sa défaite et a cherché à trouver ce qui n’avait pas fonctionné.

« Je vais vous dire que si on demande à tous les joueurs qui sont présents pour la compé­ti­tion s’ils sont dans une grande fraî­cheur, je pense qu’il n’y en a pas un qui va dire : « oui, je suis à 100 %, c’est vrai ». On est tous sur la dernière semaine de l’année, on a tous travaillé toute l’année. Maintenant, je me sentais bien. Il n’y a pas de problème là‐dessus. Mais il y a le fait de ne pas avoir réussi à matcher son inten­sité à lui, qui est un joueur qui en met beau­coup, qui joue un peu à ma façon. Il a plus réussi à faire que moi. C’est pour ça qu’il gagne ce soir (mardi) »

Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 11:26

