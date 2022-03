Arthur Rinderknech va ouvrir le bal ce vendredi à 14h à Pau dans ce match de quali­fi­ca­tion contre l’Equateur pour la Coupe Davis 2022. Opposé au 144e mondial, Emilio Gomez, le Français partira favori, comme ses coéqui­piers durant les deux jours. Mais Rinder’ s’est déchargé d’un peu de pres­sion en refu­sant déjà de parler de faute profes­sion­nelle en cas de défaite des Bleus.

« Toutes les semaines on voit des joueurs mieux classés perdre contre des joueurs moins bien classés. Et on ne crie pas à la faute profes­sion­nelle à chacune de ces défaites. Donc non, bien sûr que non (en réponse à la ques­tion, ndlr). Surtout qu’on sait à quel point cette équipe d’Equateur est accro­cheuse et a déjà réalisé plus d’un exploit en Coupe Davis. On sait qu’ils jouent mieux que leur clas­se­ment. Avec la problé­ma­tique du Covid, ils n’ont pas pu jouer énor­mé­ment et marquer des points. Leur niveau est bon. Certes, sur le papier, on est supposés être meilleurs. Mais comme toute rencontre spor­tive, et encore plus dans le tennis, il n’y a jamais rien d’as­suré d’avance », a tempéré Arthur dans des propos rapportés par L’Equipe.