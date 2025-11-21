Le tennis doit conti­nuer à progresser d’au­tant que d’autres disci­plines gagnent du terrain comme le padel, le sport de raquettes en vogue. C’est pour cela que le nouveau direc­teur général de ITF a du pain sur la planche.

« Le rôle de l’ITF est de déve­lopper le tennis et de le rendre acces­sible à tous, d’offrir des oppor­tu­nités et de garantir un modèle durable pour que notre sport continue de pros­pérer pour les géné­ra­tions futures. Les joueurs sont de véri­tables guer­riers : athlé­tiques, menta­le­ment forts et rési­liants. L’ITF a une vision ambi­tieuse : faire passer la commu­nauté mondiale du tennis de 106 millions à 120 millions de joueurs d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, nous travaillons en étroite colla­bo­ra­tion avec les fédé­ra­tions natio­nales et nos prin­ci­paux parte­naires, en explo­rant des solu­tions inno­vantes pour renforcer finan­ciè­re­ment l’ITF et ainsi réin­vestir dans l’avenir du sport. Nous sommes impa­tients d’apporter une valeur ajoutée à nos parte­naires commer­ciaux et d’accueillir de nouvelles marques dans le monde du tennis. »