Le tennis doit continuer à progresser d’autant que d’autres disciplines gagnent du terrain comme le padel, le sport de raquettes en vogue. C’est pour cela que le nouveau directeur général de ITF a du pain sur la planche.
« Le rôle de l’ITF est de développer le tennis et de le rendre accessible à tous, d’offrir des opportunités et de garantir un modèle durable pour que notre sport continue de prospérer pour les générations futures. Les joueurs sont de véritables guerriers : athlétiques, mentalement forts et résiliants. L’ITF a une vision ambitieuse : faire passer la communauté mondiale du tennis de 106 millions à 120 millions de joueurs d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, nous travaillons en étroite collaboration avec les fédérations nationales et nos principaux partenaires, en explorant des solutions innovantes pour renforcer financièrement l’ITF et ainsi réinvestir dans l’avenir du sport. Nous sommes impatients d’apporter une valeur ajoutée à nos partenaires commerciaux et d’accueillir de nouvelles marques dans le monde du tennis. »
Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 12:50