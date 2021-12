La Russie a un pied dans le sala­dier d’argent après la victoire d’Andrey Rublev face à Borna Gojo lors du premier match de la finale de la Coupe Davis entre la Russie et la Croatie : 6–4, 7–6(5), après 1h30 de jeu.

Soumis à une grosse pres­sion en raison de la qualité du double croate, le 5e joueur mondial savait qu’il n’avait pas le droit à l’er­reur en rentrant sur le court ce dimanche. Mais au lieu de subir les évène­ments face à un joueur en plein confiance, Andrey a fait parler toute sa qualité sur sa mise en jeu et en coup droit. Très agressif, il a d’en­trée donné le ton en s’of­frant les deux premières occa­sions de break avant de conclure sur la troi­sième. Un peu plus tendu dans le deuxième set, le Russe a remporté deux points primor­diaux à 4–5 dans le jeu décisif ce qui lui a permis de se libérer et d’ap­porter un point plus que précieux à son pays qui mène désor­mais 1–0 dans cette finale.

Place désor­mais au match des numéros 1 entre Daniil Medvedev et Marin Cilic. Grand favori, le 2e joueur mondial va devoir gérer la pres­sion d’une victoire finale face à un public très certai­ne­ment hostile.