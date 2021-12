Loin d’être impé­rial depuis le début de la compé­ti­tion, Andrey Rublev était en revanche en démons­tra­tion ce samedi. Il a écrasé Dominik Koepfer en un rien de temps. Le Russe a analysé cette belle victoire en confé­rence de presse.

« Aujourd’hui (samedi), j’ai joué mon meilleur match dans cette Coupe Davis. Il est vrai que dans la plupart de mes matchs, j’ai gagné le premier set confor­ta­ble­ment, mais ensuite je me suis effondré et mes adver­saires en ont profité. Aujourd’hui, j’ai pu non seule­ment main­tenir le niveau, mais l’aug­menter un peu plus. La diffé­rence aujourd’hui, c’est que j’étais dans le match dès la première minute, ne lais­sant à mon adver­saire aucun espoir ni aucune chance. Au final, j’ai pu gagner assez faci­le­ment », s’est réjoui le 5e mondial qui affron­tera sûre­ment la surprise Borna Gojo (273e mondial) en finale contre la Croatie.