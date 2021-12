Les Russes forment une vraie famille. Et Andrey Rublev a expliqué pour­quoi en confé­rence de presse : « Les compé­ti­tions par équipes sont toujours spéciales. Ici, en Coupe Davis ou aux Jeux olym­piques, nous passons beau­coup plus de temps ensemble, ce qui n’ar­rive géné­ra­le­ment pas norma­le­ment. Ici, nous devons prendre le petit déjeuner ensemble, manger ensemble, passer du temps ensemble. Ce sont des choses vrai­ment spéciales que nous ne réali­sons géné­ra­le­ment pas. Ce sont donc des sensa­tions énormes et inédites, et surtout cela nous donnent telle­ment de sacrés souve­nirs. C’est vrai­ment le chose la plus importante »