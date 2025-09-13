La rencontre Espagne‐Danemark est malgré tout un des affiches du week‐end de Coupe Davis. Holger qui a un sens de l’hu­mour qui lui est propre comme l’a prouvé le « Kalinskaya Gate » a eu une phase qui devrait faire du bruit dans le vestiaires des hommes de David Ferrer

Quand on lui a demandé comment il s’était préparer pour aller défier l’Espagne, Holger a eu cette phrase « magique » : « J’ai les poils sur le torse néces­saires pour jouer contre l’Espagne »

Par la suite lors de cette confé­rence d’avant match, il a été plus clas­sique : « C’est un senti­ment incroyable et spécial de jouer pour son pays. C’est vrai­ment passion­nant, et atteindre les quarts de finale serait très impor­tant pour nous. Il y a quelques années, nous étions encore loin du but, mais aujourd’hui, nous ne sommes plus qu’à un pas de la finale »