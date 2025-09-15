AccueilCoupe DavisRune remonté après sa terrible défaite en Espagne : "Je pense juste...
Coupe Davis

Rune remonté après sa terrible défaite en Espagne : « Je pense juste qu’il y a une diffé­rence entre les manières danoises et espa­gnoles. Mais ça fait partie du jeu, et j’ai connu pire »

Baptiste Mulatier
-

Battu en trois sets par Pedro Martinez malgré une balle de match en sa faveur, Holger Rune a subi avec le Danemark une « remon­tada » espa­gnole dimanche en Coupe Davis. 

S’il a balancé deux balles hors du court après avoir perdu son service dans le deuxième set, puis refusé de serrer la main de l’ar­bitre à la fin du match, le 11e mondial a déclaré ne pas avoir été impacté par l’at­mo­sphère hostile à Marbella. 

« Le public n’a eu aucun impact sur mon tennis (…) Mais je pense juste qu’il y a une diffé­rence entre les manières danoises et espa­gnoles. L’éducation est un peu diffé­rente. Mais ça fait partie du jeu, et j’ai connu pire. Il y a des choses qui sont bien sûr un peu anti­spor­tives. Mais encore une fois, j’ai connu pire », a lâché le Danois dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le lundi 15 septembre 2025 à 10:18

