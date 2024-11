On sait que Casper est proche de Rafa. Pourtant, le Norvégien ne va pas se rendre à Malaga comme il l’a expliqué en confé­rence de presse après sa victoire face à Alcaraz.

« Je n’irai pas. J’ai joué et vu assez de matchs de tennis cette année, donc… Je le regar­derai proba­ble­ment à la télé­vi­sion, mais j’es­père sur une plage, au calme, simple­ment détendu (sourire). Je pense que ce sera une belle fin pour lui. Ce sera triste et il y aura évidem­ment des larmes. En tant que grand fan moi‐même, j’es­père qu’ils iront en finale et que vous pourrez le voir jouer au moins quelques jours de plus. J’espère qu’il aura la retraite qu’il mérite »