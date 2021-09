Casper Ruud a de l’am­bi­tion. Déjà dans le top 10 mondial à 22 ans, le Norvégien, qui dispute les barrages de la Coupe Davis ce week‐end contre l’Ouzbékistan, veut emmener son pays jusqu’aux phases finales en novembre prochain. En vrai chef de file.

« L’objectif ultime de toute équipe est d’at­teindre les finales. La Norvège n’a jamais atteint le sommet de la compé­ti­tion aupa­ra­vant, mais c’est quelque chose pour lequel nous nous battons à chaque fois que nous jouons. C’est quelque chose qui me motive. C’est l’ob­jectif ultime, même si le premier objectif est de gagner ce week‐end. Je pense que nous sommes plus proches que jamais et que nous sommes en bonne posi­tion. Ce n’est pas aussi loin qu’il n’y parais­sait aupa­ra­vant, et nous sommes tous motivés pour y arriver. Ce serait la manière parfaite de couronner la carrière de notre capi­taine, Anders Haseth. Nous espé­rons qu’il restera pour de nombreuses années encore, mais ce serait parfait pour lui. »