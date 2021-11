Comme beau­coup, l’an­cien 53e joueur mondial en simple, Sam Groth, est ferme­ment opposé au projet de Kosmos et de Gérard Piqué d’en­voyer les phases finales de la Coupe Davis à Abu Dhabi pour les cinq prochaines années. L’Australien va même plus loin en criti­quant ouver­te­ment la posi­tion de certains joueurs comme Novak Djokovic vis‐à‐vis de cet évènement.

« Je peux vous dire que le genre de joueurs qui vont se présenter à un événe­ment de 14 jours à Abu Dhabi, ce sont ceux qui défendent actuel­le­ment l’évé­ne­ment et qui, j’en suis sûr, sont payés d’une manière ou d’une autre pour soutenir ce qu’ils appellent les finales de la Coupe Davis par Rakuten », a d’abord déclaré Groth à Wide World of Sports.

« Ce n’est pas la Coupe Davis, mais les joueurs qui vont se présenter sont exac­te­ment comme Novak Djokovic, qui a pris la parole pour réfuter les commen­taires de Lleyton sur le fait que le tournoi a besoin d’un chan­ge­ment, qu’il doit être ajusté et joué dans diffé­rentes villes, et que les finales doivent avoir lieu dans une seule ville. Je ne connais pas les faits, mais je crois qu’il se passe quelque chose avec ce groupe (Kosmos) qui dépense beau­coup d’argent et qui a de gros bailleurs de fonds à Abu Dhabi. De plus, il faut bien recon­naître que c’est très contra­dic­toire de vouloir une saison plus courte et de soutenir en même temps une compé­ti­tion se termi­nant mi‐décembre. »