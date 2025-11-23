Double tenante du titre, l’Italie a réalisé un incroyable triplé en Coupe Davis après sa victoire ce dimanche en finale face à l’Espagne, à Bologne.
Parfaitement lancée par le succès d’un Matteo Berrettini toujours aussi impressionnant dans cette compétition (11 victoires de rang), l’équipe de Filipo Volandri n’a toujours pas eu besoin d’un double décisif après la remontada de Flavio Cobolii, déjà héroïque face à Zizou Bergs et la Belgique.
Largement dominé par Jaume Munar (6−1, 1–0, break), le 22e mondial a fait basculer la rencontre dans une ambiance incandescente. Finalement vainqueur, 1–6, 7–6(5), 7–5, après 3h de jeu, Flavio permet donc à la Squadra Azzura de soulever pour la troisième fois d’affilée et de son histoire le célèbre Saladier d’Argent.
¡Italia es el tricampeón de la Copa Davis ! 🇮🇹🎉— Copa Davis (@CopaDavis) November 23, 2025
Flavio Cobolli lo definió contra el español Jaume Munar por 1–6, 7–6 (5) y 7–5, en 2 horas y 56 minutos de partido.
Es el primer país en ganar tres torneos seguidos desde 1972. 👏#CopaDavis l @federtennis pic.twitter.com/I66FzfTuuB
Pourtant privés de leur leader, Jannik Sinner, les Italiens se sont tout simplement montrés les plus forts, bien aidés par le soutien de leur public. Un avantage considérable pour cette compétition.
Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 20:02