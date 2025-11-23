AccueilCoupe DavisSans Jannik Sinner, l'Italie remporte un troisième Saladier d'Argent d'affilée
Double tenante du titre, l’Italie a réalisé un incroyable triplé en Coupe Davis après sa victoire ce dimanche en finale face à l’Espagne, à Bologne. 

Parfaitement lancée par le succès d’un Matteo Berrettini toujours aussi impres­sion­nant dans cette compé­ti­tion (11 victoires de rang), l’équipe de Filipo Volandri n’a toujours pas eu besoin d’un double décisif après la remon­tada de Flavio Cobolii, déjà héroïque face à Zizou Bergs et la Belgique.

Largement dominé par Jaume Munar (6−1, 1–0, break), le 22e mondial a fait basculer la rencontre dans une ambiance incan­des­cente. Finalement vain­queur, 1–6, 7–6(5), 7–5, après 3h de jeu, Flavio permet donc à la Squadra Azzura de soulever pour la troi­sième fois d’af­filée et de son histoire le célèbre Saladier d’Argent. 

Pourtant privés de leur leader, Jannik Sinner, les Italiens se sont tout simple­ment montrés les plus forts, bien aidés par le soutien de leur public. Un avan­tage consi­dé­rable pour cette compétition. 

Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 20:02

