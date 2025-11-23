Double tenante du titre, l’Italie a réalisé un incroyable triplé en Coupe Davis après sa victoire ce dimanche en finale face à l’Espagne, à Bologne.

Parfaitement lancée par le succès d’un Matteo Berrettini toujours aussi impres­sion­nant dans cette compé­ti­tion (11 victoires de rang), l’équipe de Filipo Volandri n’a toujours pas eu besoin d’un double décisif après la remon­tada de Flavio Cobolii, déjà héroïque face à Zizou Bergs et la Belgique.

Largement dominé par Jaume Munar (6−1, 1–0, break), le 22e mondial a fait basculer la rencontre dans une ambiance incan­des­cente. Finalement vain­queur, 1–6, 7–6(5), 7–5, après 3h de jeu, Flavio permet donc à la Squadra Azzura de soulever pour la troi­sième fois d’af­filée et de son histoire le célèbre Saladier d’Argent.

¡Italia es el tricam­peón de la Copa Davis ! 🇮🇹🎉



Flavio Cobolli lo definió contra el español Jaume Munar por 1–6, 7–6 (5) y 7–5, en 2 horas y 56 minutos de partido.



Es el primer país en ganar tres torneos seguidos desde 1972. 👏#CopaDavis l @federtennis pic.twitter.com/I66FzfTuuB — Copa Davis (@CopaDavis) November 23, 2025

Pourtant privés de leur leader, Jannik Sinner, les Italiens se sont tout simple­ment montrés les plus forts, bien aidés par le soutien de leur public. Un avan­tage consi­dé­rable pour cette compétition.