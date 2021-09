Battu par un joueur biélo­russe non classé, Daniil Ostapenkov, âgé de 18 ans, Diego Schwartzman n’était pas vrai­ment fier de sa perfor­mance. En confé­rence de presse, il n’a cherché aucun excuse, il faut dire qu’il était plutôt dépité : « Je n’ai pas grand‐chose à dire ou à expli­quer sur le match d’au­jourd’hui… demain j’ai une autre chance de faire mieux. Désolé pour ceux qui atten­daient plus de moi. Maintenant, encou­ra­geons les garçons en double et bravo à Guido Pella pour sa victoire »