L’équipe Suisse qui a battu l’Allemagne (3−2) a vécu deux jours très intenses avec des matchs plein de suspens et de rebondissements.

C’est Stan Wawrinka qui a apporté le point de la victoire après avoir perdu en double.

Comme l’ex­plique son capi­taine Severin Lühti, le dernier point acquis face à Daneil Altmaier (6−3, 5–7, 6–4) a été chargé d’émo­tions, à tel point que Severin s’est vu partir très loin…

« C’est vrai que c’était les montagnes russes et lors de l’avant‐dernier, je me sentais mal. Sincèrement, émotion­nel­le­ment c’était très dur. Sur l’avant dernier point, j’ai vrai­ment pensé que j’al­lais partir, m’éva­nouir. Je n’avais vrai­ment plus d’air et la tête tour­nait » a expliqué l’an­cien coach de Roger Federer.