Finaliste lors de la première édition de la Coupe Davis version Gérard Piqué, le Canada aura bien du mal à réaliser la même perfor­mance cette année. Les deux stars de l’équipe ont en effet déclaré forfait ce dimanche comme l’an­nonce Tennis Canada.

D’abord ce fut le cas de Denis et un peu plus tard celui de Félix qui évoque une bles­sure : « Je dois me retirer des Finales de la Coupe Davis et mettre fin à ma saison. Je traîne une bles­sure depuis quelque temps déjà et mon médecin me recom­mande un repos afin de me permettre de guérir cette bles­sure avant de débuter la prochaine saison »

Ces deux forfaits confirment ce que l’on savait déjà, et il est plutôt étrange de constater que les deux joueurs se sont alignés avec plaisir à Stockholm dans le dernier ATP250 de la saison avant de se dire exté­nués par une année 2021…