Ben Shelton, logi­que­ment battu dimanche dernier en finale de l’US Open, n’a pas vrai­ment pris le temps de souf­fler. L’Américain a même décidé de faire l’impasse sur la Laver Cup, mais sera bien aux côtés de ses coéqui­piers ce week‐end pour la rencontre explo­sive face à la République tchèque en Coupe Davis.

Interrogé en confé­rence de presse à l’approche du début de la rencontre, Shelton a affiché les ambi­tions de la sélec­tion améri­caine. Les États‐Unis attendent en effet un nouveau sacre dans la compé­ti­tion depuis 2007, et le fina­liste de l’US Open croit plei­ne­ment aux chances de son équipe de mettre fin à cette longue attente.

« Cela repré­sen­te­rait énor­mé­ment de retrouver la finale de la Coupe Davis. Nous avons une dette envers la Coupe Davis. Nous avons une véri­table oppor­tu­nité de la gagner et j’ai hâte de commencer ce parcours ici, en République tchèque.Je n’ai encore jamais disputé une rencontre de Coupe Davis à l’extérieur. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu vivre dans ma carrière. J’espère qu’ils vien­dront avec beau­coup d’énergie et d’hostilité » a déclaré Ben Shelton.