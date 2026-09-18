Ben Shelton, logiquement battu dimanche dernier en finale de l’US Open, n’a pas vraiment pris le temps de souffler. L’Américain a même décidé de faire l’impasse sur la Laver Cup, mais sera bien aux côtés de ses coéquipiers ce week‐end pour la rencontre explosive face à la République tchèque en Coupe Davis.
Interrogé en conférence de presse à l’approche du début de la rencontre, Shelton a affiché les ambitions de la sélection américaine. Les États‐Unis attendent en effet un nouveau sacre dans la compétition depuis 2007, et le finaliste de l’US Open croit pleinement aux chances de son équipe de mettre fin à cette longue attente.
« Cela représenterait énormément de retrouver la finale de la Coupe Davis. Nous avons une dette envers la Coupe Davis. Nous avons une véritable opportunité de la gagner et j’ai hâte de commencer ce parcours ici, en République tchèque.Je n’ai encore jamais disputé une rencontre de Coupe Davis à l’extérieur. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu vivre dans ma carrière. J’espère qu’ils viendront avec beaucoup d’énergie et d’hostilité » a déclaré Ben Shelton.
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 16:21