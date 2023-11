Jannik Sinner a été le leader de son équipe durant cette semaine folle pour l’Italie. En confé­rence de presse, heureux du travail accompli, le cham­pion trans­alpin a insisté sur l’es­prit d’équipe et sur l’énergie qu’il a ramené de Turin.

« Nous avons souf­fert de Bologne jusqu’ici. Nous voulions que Matteo (Berrettini) vienne ici pour nous soutenir. Il y a telle­ment d’émo­tion, nous avons entendu tous les Italiens qui sont venus ici à Malaga, qui ont regardé en Italie. Nous savions que c’était impor­tant, nous avions la bonne menta­lité. Le plus impor­tant était d’être une équipe, nous sommes tous heureux de soulever cette Coupe très spéciale. Merci à tous les Italiens, au public qui a cru en nous même quand ça n’al­lait pas. J’ai apporté beau­coup d’énergie de Turin, nous avons formé une équipe encore plus soudée. Hier, nous étions à un point d’être éliminés et aujourd’hui, nous soule­vons la Coupe ». J’ai travaillé dur même quand j’étais fatigué, main­te­nant je vais me reposer. Et puis on verra comment se passe 2024 »