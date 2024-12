Jannik Sinner a le sens des priorités.

Comme le révèle nos confrères du Corriere della Sera, le numéro 1 mondial, alors qu’il était invité, le 2 décembre dernier, à une célé­bra­tion à Sanremo avec ses coéqui­piers pour fêter la victoire de l’Italie en Coupe Davis, a préféré s’en­voler pour Miami afin de célé­brer le 26e anni­ver­saire de sa petite amie, la joueuse russe Anna Kalinskaya.

« Je me suis fait beau­coup d’amis dans l’équipe, mais on a gagné. Je ne vais pas à San Remo, j’ai des choses plus impor­tantes à faire », a déclaré Jannik qui avait visi­ble­ment hâte de retrouver son amou­reuse alors que la presse italienne faisait état ces derniers jours de certains tensions au sein du couple.