Après avoir insisté sur la notion de collectif suite à sa victoire reten­tis­sante face à Novak Djokovic en demi‐finales de la Coupe Davis, Jannik Sinner, inter­rogé sur la clé de ce succès en confé­rence de presse, a reconnu qu’un choix tactique décidé avant la rencontre s’était avéré payant.

« Cette victoire signifie beau­coup. Bien sûr, avant le match, nous avons parlé du fait qu’il s’agis­sait d’un test très impor­tant en essayant de comprendre ce à quoi il fallait s’at­tendre avant le match. Je pense que nous avons fait un bon choix tactique avant le match, mais une fois sur le terrain c’est diffé­rent et je suis très fier de la façon dont j’ai géré la situa­tion. Ce dimanche, nous aurons une grande oppor­tu­nité, mais nous allons essayer de rester aussi détendus que possible, en gardant le sourire dans notre tête, ce qui est impor­tant aussi. C’est la première fois que je joue une finale de Coupe Davis, ce qui signifie beau­coup pour moi, et pour nous tous. »