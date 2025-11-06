AccueilCoupe DavisSinner très clair par rapport à la Coupe Davis : « Ce qui...
Coupe Davis

Sinner très clair par rapport à la Coupe Davis : « Ce qui me dérange person­nel­le­ment, c’est que nous avons une équipe incroyable même sans moi, et personne n’en parle »

@
Par @

-

296

Jannik Sinner ne parti­ci­pera pas à la Coupe Davis cette année. Une déci­sion qui a fait énor­mé­ment parler, mais le N°1 mondial, récent vain­queur du Masters 1000 de Paris à la Défense Arena, a lui aussi son opinion. Il a très clai­re­ment expliqué pour­quoi il ne parti­ci­pait pas cette année, se permet­tant égale­ment de rappeler que l’équipe d’Italie restait très forte, même sans lui.

« L’année dernière, c’était diffé­rent. J’avais promis à Matteo Berrettini d’y parti­ciper en 2023, si nous gagnions. Puis nous avons gagné en 2024. À partir de ce moment‐là, j’ai décidé de ne pas jouer l’année suivante. Ce qui me dérange person­nel­le­ment, c’est que nous avons une équipe incroyable même sans moi, et personne n’en parle . Nous devons nous passer du numéro 26 mondial, actuel­le­ment Darderi, car nous avons Cobolli, Musetti et bien d’autres. Nous avons une paire de double excep­tion­nelle. Nos chances sont de gagner sont élevées. »

Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 10:47

Article précédent
Au moins, Carlos Alcaraz prend les choses avec humour !
Article suivant
Swiatek tente de rela­ti­viser après son élimi­na­tion : « Je ne sais pas, peut‐être que c’est le karma. C’est un peu bizarre »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.