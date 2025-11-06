Jannik Sinner ne participera pas à la Coupe Davis cette année. Une décision qui a fait énormément parler, mais le N°1 mondial, récent vainqueur du Masters 1000 de Paris à la Défense Arena, a lui aussi son opinion. Il a très clairement expliqué pourquoi il ne participait pas cette année, se permettant également de rappeler que l’équipe d’Italie restait très forte, même sans lui.
« L’année dernière, c’était différent. J’avais promis à Matteo Berrettini d’y participer en 2023, si nous gagnions. Puis nous avons gagné en 2024. À partir de ce moment‐là, j’ai décidé de ne pas jouer l’année suivante. Ce qui me dérange personnellement, c’est que nous avons une équipe incroyable même sans moi, et personne n’en parle . Nous devons nous passer du numéro 26 mondial, actuellement Darderi, car nous avons Cobolli, Musetti et bien d’autres. Nous avons une paire de double exceptionnelle. Nos chances sont de gagner sont élevées. »
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 10:47