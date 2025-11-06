Jannik Sinner ne parti­ci­pera pas à la Coupe Davis cette année. Une déci­sion qui a fait énor­mé­ment parler, mais le N°1 mondial, récent vain­queur du Masters 1000 de Paris à la Défense Arena, a lui aussi son opinion. Il a très clai­re­ment expliqué pour­quoi il ne parti­ci­pait pas cette année, se permet­tant égale­ment de rappeler que l’équipe d’Italie restait très forte, même sans lui.

« L’année dernière, c’était diffé­rent. J’avais promis à Matteo Berrettini d’y parti­ciper en 2023, si nous gagnions. Puis nous avons gagné en 2024. À partir de ce moment‐là, j’ai décidé de ne pas jouer l’année suivante. Ce qui me dérange person­nel­le­ment, c’est que nous avons une équipe incroyable même sans moi, et personne n’en parle . Nous devons nous passer du numéro 26 mondial, actuel­le­ment Darderi, car nous avons Cobolli, Musetti et bien d’autres. Nous avons une paire de double excep­tion­nelle. Nos chances sont de gagner sont élevées. »