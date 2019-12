Finaliste de Roland-Garros en 2009 et 2010, Robin Soderling a été nommé capitaine de l’équipe suédoise de Coupe Davis. Devenu directeur des tournois de Bastad et de Stockholm depuis sa retraite, le Suédois aura pour mission de qualifier son pays pour la phase finale de Madrid en novembre prochain. Pour cela, la Suède devra battre le Chili lors du barrage des 6 et 7 mars 2020. La rencontre aura lieu à Stockholm.

Robin Soderling is the new Davis Cup captain of Sweden ! 🇸🇪 📸 : @Tennisnyheter pic.twitter.com/HEdlj9mluE — Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) December 18, 2019