Matteo Berrettini forfait, c’est Lorenzo Sonego qui est dans la lumière et l’Italien s’en est bien sorti hier en domi­nant Opelka (6–3, 7–6 (4)). Ce succès a mis sur orbite Sinner et l’Italie a très bien débuté la compétition.

La fougue et l’amitié qui règnent au sein de ce team peut en faire une équipe outsider pour le titre. C’est du moins ce qu’i­ma­gine Sonego : « C’était le meilleur match de ma vie parce que j’ai joué à domi­cile. En fait, j’ha­bite simple­ment à 200 mètres du stade. C’est un moment incroyable et j’ai apprécié chaque instant sur le court. Avec les garçons, nous sommes toujours ensemble parce que nous sommes amis et c’est un avan­tage dans cette compé­ti­tion. Si nous sommes unis, on a un coup d’avance dans ce type de compétition ».