Mardi à Bologne, la France va donc affronter la Belgique en quart de finale. Sur le papier, c’est un bon tirage pour les Bleus. S’exprimant chez nos confrères de la RTBF, le capi­taine belge Steve Darcis y croit.

« C’est vrai que ça fait très long­temps qu’on n’a plus battu la France, et on va essayer de faire au mieux. Je suis sûr que les mecs répon­dront présent. Qu’on gagne ou qu’on perde, nous serons fiers d’avoir atteint cette étape. Pour moi, ce sera du 60–40 pour eux : j’es­père qu’on les battra, mais leurs deux premiers joueurs sont mieux classés que les nôtres. Mais j’es­père qu’on pourra trouver la brèche et que notre esprit d’équipe fera la différence. »