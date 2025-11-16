AccueilCoupe DavisSteve Darcis, capitaine de la Belgique y croit : "C'est vrai...
Steve Darcis, capi­taine de la Belgique y croit : « C’est vrai que cela fait très long­temps que nous n’avons pas battu la France. Pour moi, ce sera du 60–40 pour les hommes de Paul‐Henri Mathieu »

Jean Muller
Par Jean Muller

Mardi à Bologne, la France va donc affronter la Belgique en quart de finale. Sur le papier, c’est un bon tirage pour les Bleus. S’exprimant chez nos confrères de la RTBF, le capi­taine belge Steve Darcis y croit.

« C’est vrai que ça fait très long­temps qu’on n’a plus battu la France, et on va essayer de faire au mieux. Je suis sûr que les mecs répon­dront présent. Qu’on gagne ou qu’on perde, nous serons fiers d’avoir atteint cette étape. Pour moi, ce sera du 60–40 pour eux : j’es­père qu’on les battra, mais leurs deux premiers joueurs sont mieux classés que les nôtres. Mais j’es­père qu’on pourra trouver la brèche et que notre esprit d’équipe fera la différence. »

Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 12:22

