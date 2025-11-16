Mardi à Bologne, la France va donc affronter la Belgique en quart de finale. Sur le papier, c’est un bon tirage pour les Bleus. S’exprimant chez nos confrères de la RTBF, le capitaine belge Steve Darcis y croit.
« C’est vrai que ça fait très longtemps qu’on n’a plus battu la France, et on va essayer de faire au mieux. Je suis sûr que les mecs répondront présent. Qu’on gagne ou qu’on perde, nous serons fiers d’avoir atteint cette étape. Pour moi, ce sera du 60–40 pour eux : j’espère qu’on les battra, mais leurs deux premiers joueurs sont mieux classés que les nôtres. Mais j’espère qu’on pourra trouver la brèche et que notre esprit d’équipe fera la différence. »
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 12:22