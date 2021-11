Après la victoire trop facile de Daniel Evans sur Peter Gojowczyk, pas grande monde ne misait sur une égali­sa­tion de l’Allemagne face à la Grande‐Bretagne dans le duel oppo­sant Jan Lennard Struff à Cameron Norrie.

Et pour­tant, c’est bien le 51e mondial qui s’est imposé après une partie ronde­ment menée face à l’un des tous meilleurs joueurs de la saison : 7–6(6), 3–6, 6–2, en 2h de jeu. Particulièrement offensif et tran­chant physi­que­ment, le numéro 1 alle­mand, en l’ab­sence d’Alexander Zverev, a fait craquer son adver­saire grâce à son courage et sa prise d’initiative.

Une victoire déter­mi­nante permet­tant à l’Allemagne de disputer le double décisif qui devrait opposer la paire Krawietz/Puetz aux Anglais Salisbury et Skupski.