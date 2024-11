À l’oc­ca­sion de la finale de la Coupe Davis dimanche à Malaga, remportée par l’Italie, Tallon Griekspoor a été battu par Jannik Sinner pour la sixième fois en autant de confron­ta­tions : 7–6(2), 6–2. Et dans des propos rapportés par Punto de Break après sa défaite, le 40e mondial est apparu un peu écoeuré.

« Je n’avais pas d’autre choix que de jouer à un haut niveau. Ce Jannik avec ce niveau et cette confiance est incroya­ble­ment diffi­cile à battre. J’ai essayé de donner le meilleur de moi‐même et je pense avoir été à la hauteur pendant le premier set et le début du deuxième. Je n’ai commis que trois fautes directes dans le premier set et je l’ai quand même perdu. »