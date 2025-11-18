AccueilCoupe DavisTerrible nouvelle à Bologne !
Alors que le staff n’avait pas été alar­miste après la finale face à Sinner concer­nant l’état de santé d’Alcaraz et sa parti­ci­pa­tion à la Coupe Davis, le ton n’est plus le même depuis ce lundi. Déjà hier soir, certains médias espa­gnol ont carré­ment affirmé que Carlos allait déclarer forfait lors d’une prise de parole ce mardi.

Ce serait une terrible nouvelle pour l’Espagne mais aussi pour cette finale de Coupe Davis déjà privée de Sinner, Musetti. 

On sait que ce trophée histo­rique était l’un des objec­tifs de Carlos. 

Hélas, il est fort probable que pour éviter que sa bles­sure ne s’ag­grave l’Espagnol soit contraint de faire l’impasse. 

L’Espagne qui aurait pu avoir le statut de favo­rite avec le format en trois matches ne l’est plus et la compé­ti­tion est encore plus « ouverte »

Publié le mardi 18 novembre 2025 à 08:54

