Alors que le staff n’avait pas été alarmiste après la finale face à Sinner concernant l’état de santé d’Alcaraz et sa participation à la Coupe Davis, le ton n’est plus le même depuis ce lundi. Déjà hier soir, certains médias espagnol ont carrément affirmé que Carlos allait déclarer forfait lors d’une prise de parole ce mardi.
Oh wow.— José Morgado (@josemorgado) November 17, 2025
Carlos Alcaraz will not play the Davis Cup Finals.
His injury is worst than expected. “He has a muscle swelling and they fear it might be a tear”.
Ce serait une terrible nouvelle pour l’Espagne mais aussi pour cette finale de Coupe Davis déjà privée de Sinner, Musetti.
On sait que ce trophée historique était l’un des objectifs de Carlos.
Hélas, il est fort probable que pour éviter que sa blessure ne s’aggrave l’Espagnol soit contraint de faire l’impasse.
L’Espagne qui aurait pu avoir le statut de favorite avec le format en trois matches ne l’est plus et la compétition est encore plus « ouverte »
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 08:54