Blessé au poignet depuis le tournoi de Majorque fin juin, Dominic Thiem ne reviendra pas avant 2022. Il manquera l’US Open, où il est le tenant du titre, mais aussi la Coupe Davis (25 novembre au 5 décembre) dans son pays. Des matchs de poules et un quart de finale, de cette 2e édition avec un nouveau format, aura en effet lieu à Innsbruck, en Autriche.

« C’est très dur, mais sans aucun doute ce qui me fait le plus mal, c’est de manquer la Coupe Davis à Innsbruck. Il est possible que ce genre de chose n’ar­rive qu’une fois dans ma vie et je ne pourrai pas être présent pour le grand événe­ment », a regretté Thiem dans une inter­view accordé au quoti­dien Kronen Zeitung.

Pour rappel, Turin accueillera aussi deux des six groupes et un quart de finale. Madrid recevra deux quarts, les demies et la finale.