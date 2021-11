Si les Etats‐Unis se sont fait éliminés avec deux défaites contre l’Italie et la Colombie, Frances Tiafoe a été salué. En vacances déjà depuis plusieurs jours, l’Américain a été appelé à la dernière minute pour remplacer Taylor Fritz.

Malgré quelques péri­pé­ties, il a répondu présent. Et il a remporté son match, en sauvant notam­ment deux balles de match, contre Nicolas Mejia (278e).

« Je pensais que ma saison était terminée après Stockholm. J’étais cool avec ça. Je me prépa­rais à manger mon festin pour Thanksgiving, et les plans ont changé très rapi­de­ment. Le vol a été annulé à Houston, bloqué à Houston. J’ai donc eu beau­coup d’ad­ver­sité. Alors je me suis dit : « Si je joue, je vais jouer à fond ». C’était sympa. Je suis content que ma copine soit venue avec moi. Je suis content d’avoir fini par gagner », a raconté Tiafoe, qui a été encensé notam­ment par le « patron », John Isner.