Après la victoire de Lorenzo Musetti contre Jakub Mensik et la défaite de Flavio Cobolli contre Jiri Lehecka, l’Italie, déjà triple tenante du titre, s’est qualifiée en finale de Coupe Davis au bout du suspens face à la République Tchèque.
Lorenzo Musetti et Andrea Vavassori ont en effet remporté un double décisif, au tie‐break du troisième set, face à Jiri Lehecka et Tomas Machac : 3–6, 6–1, 7–6(4).
En conférence de presse après la défaite de son équipe contre les triples tenants du titre, qui évoluent une nouvelle fois à domicile à Bologne, le capitaine Tomas Berdych n’a pas hésité à critiquer le format.
« Je ne vais pas cacher que je ne suis pas fan de ce format. Ce n’est pas seulement parce que nous venons de perdre. Ça n’a rien à voir avec ça. C’est simplement que je répète toujours la même chose chaque fois que vous me posez la question. Peu importe que ce soit après une victoire ou après une défaite. Comme on peut le constater, le format ne cesse d’évoluer depuis ce changement radical. Il revient en quelque sorte petit à petit à ce qu’il était auparavant, à ce que la Coupe Davis mérite selon moi. Je ne suis probablement pas la personne la mieux placée pour en décider. Ce n’est donc qu’une humble opinion de ma part. C’est tout ce que je peux dire. »
Publié le samedi 28 novembre 2026 à 10:59