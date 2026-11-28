Après la victoire de Lorenzo Musetti contre Jakub Mensik et la défaite de Flavio Cobolli contre Jiri Lehecka, l’Italie, déjà triple tenante du titre, s’est quali­fiée en finale de Coupe Davis au bout du suspens face à la République Tchèque.

Lorenzo Musetti et Andrea Vavassori ont en effet remporté un double décisif, au tie‐break du troi­sième set, face à Jiri Lehecka et Tomas Machac : 3–6, 6–1, 7–6(4).

En confé­rence de presse après la défaite de son équipe contre les triples tenants du titre, qui évoluent une nouvelle fois à domi­cile à Bologne, le capi­taine Tomas Berdych n’a pas hésité à criti­quer le format.

« Je ne vais pas cacher que je ne suis pas fan de ce format. Ce n’est pas seule­ment parce que nous venons de perdre. Ça n’a rien à voir avec ça. C’est simple­ment que je répète toujours la même chose chaque fois que vous me posez la ques­tion. Peu importe que ce soit après une victoire ou après une défaite. Comme on peut le constater, le format ne cesse d’évoluer depuis ce chan­ge­ment radical. Il revient en quelque sorte petit à petit à ce qu’il était aupa­ra­vant, à ce que la Coupe Davis mérite selon moi. Je ne suis proba­ble­ment pas la personne la mieux placée pour en décider. Ce n’est donc qu’une humble opinion de ma part. C’est tout ce que je peux dire. »