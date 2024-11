L’oncle de Rafael Nadal qui avait prévu comme beau­coup d’autres proches de Rafa d’aller à Malaga dimanche n’a pas vrai­ment apprécié la céré­monie orga­nisée en l’hon­neur de son neveu.

On peut sincè­re­ment le comprendre. Selon lui, la mise en scène n’a pas été à la hauteur pour créer de l’émotion.

« C’était émou­vant, évidem­ment, avec le soutien du public mais cela aurait eu un autre dimen­sion avec des images. j’au­rais aimé voir des séquences des matchs de Rafael en Coupe Davis à Séville, à Madrid, à Roland Garros… Je ne veux criti­quer personne, mais j’au­rais aimé quelque chose de diffé­rent, de plus intense. De nos jours, on peut réaliser des céré­mo­nies très poignantes en mélan­geant de la musique avec des images. Rafael est un cham­pion dont les images véhi­culent de la passion. S’ils avaient mis quelques images de cela, cela aurait été plus à la hauteur »