De passage en confé­rence de presse à Valence à quelques heures de la rencontre de Coupe Davis face à l’Espagne, qui évoluera sans Carlos Alcaraz, Victor Troicki, le capi­taine de l’équipe de Serbie, a regretté l’ab­sence de son leader, Novak Djokovic, tout en mettant la pres­sion sur le reste de son équipe composée de Miomir Kecmanovic, Laslo Djere, Filip Krajinovic et Dusan Lajovic.

« Avec la présence de Novak (Djokovic), tout cela aurait été beau­coup plus facile, il était là pour aider l’équipe tant de fois, pour aider à gagner beau­coup de matchs, mais l’avenir est main­te­nant entre les mains d’autres jeunes joueurs, ils doivent se préparer et prendre des respon­sa­bi­lités, obtenir des victoires impor­tantes pour l’équipe. Ces gars méritent d’être dans l’équipe, à l’avenir il y aura beau­coup plus de playoffs où Novak ne pourra pas être avec nous, donc ce sont les jeunes qui doivent faire de leur mieux et apporter leur rôle à l’équipe. »