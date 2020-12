Viktor Troicki, fraichement nommé capitaine de l’équipe de Serbie, a mis les choses au clair sur sa nomination avant de rappeler toute l’importance de Novak Djokovic durant la transition du tennis serbe.

« Ces derniers jours, certains ont affirmé que Djokovic était responsable de ma nomination mais c’est faux. Il a été aussi surpris que moi. Je prévois d’appeler de jeunes joueurs. Il y a beaucoup de joueurs plus jeunes que Djokovic et moi. Novak devrait aider tous ces gars. Il est notre grand pilier et je pense que nous avons besoin de lui pour pouvoir céder la place aux plus jeunes, il faut qu’ils se sentent mieux dans ce type de tournois », a assuré Viktor dans une interview accordée à Novosti.rs.