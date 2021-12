Capitaine de l’équipe de Coupe Davis de Serbie depuis main­te­nant un an, Victor Troicki a vécu une première mouve­mentée avec une quali­fi­ca­tion in extremis pour les quarts de finale. La Serbie, qui sera opposée ce mercredi au Kazakhstan à Madrid, peut compter sur une grande et belle cohé­sion même si derrière Novak Djokovic, personne ne semble vrai­ment se déta­cher entre Dusan Lajovic et Filip Krajinovic.

« Nous nous sommes bien entraînés, les joueurs travaillent dur et les condi­tions sont simi­laires à celles d’Innsbruck, donc il ne faut pas grand‐chose pour s’adapter. Nous ferons de notre mieux. Le Kazakhstan a déjà joué ses matchs ici, ils ont ce léger avan­tage, mais sur le papier, nous sommes légè­re­ment favoris. Nous voulons triomphe. Le plus impor­tant, c’est que l’am­biance dans l’équipe soit bonne et que nous ayons une chance de rejouer les quarts de finale. »