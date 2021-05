Si la véri­table et mythique Coupe Davis est bel et bien morte à cause en partie du fossoyeur Gérard Piqué et de tous les diri­geants qui se genti­ment inclinés devant cet assas­sinat, la Coupe Davis 2021 by Rakuten, elle, a dévoilé son futur calen­drier et il est assez folklorique.

Ainsi, trois villes hôtes, Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie) accueille­ront simul­ta­né­ment les premières rencontres de la phase finale le 25 novembre prochain. Chaque ville accueillera deux groupes de trois pays chacun qui s’affronteront dans la phase de poules. Les quarts de finale seront ensuite répartis entre les trois villes (un à Innsbruck, un à Turin et deux à Madrid). La capi­tale espa­gnole accueillera égale­ment les deux demi‐finales et la finale.

L’équipe de France, qui figure dans le groupe C en compa­gnie de la République Tchèque et de la Grande‐Bretagne, lancera la compé­ti­tion sur le court de l’Olympia Halle à Innsbruck face aux Tchèques le 25 novembre à partir de 16h (deux simples et un double, ndlr). Les Tricolores affron­te­ront ensuite la Grande‐Bretagne le samedi 27 novembre à partir de 10h.

Découvrez le programme complet si‐dessous :

Phase de poules : du 25 au 28 novembre.

Quarts de finale : du 29 novembre au 2 décembre.

Demi‐finales : le 3 et 4 décembre à Madrid.

Finale : le 5 décembre à partir de 16h à Madrid.