La Grèce affronte le Brésil dans le célèbre stade qui avait accueilli les Jeux Olympiques.
Comme l’a expliqué Stefanos, cette enceinte est mythique d’autant que le public a répondu présent. Du coup, le Grec qui l’a emporté très facilement face à Seyboth Wild (6−2, 6–1) a vécu un moment unique dans sa carrière comme il l’a expliqué à Tennis24.
« Il n’y a rien de comparable à l’OAKA, c’était un rêve. Depuis tout petit, je rêvais de jouer devant autant de monde. Pour moi, ce fut un moment magique, que j’ai pleinement apprécié. Je me suis senti fier d’être Grec et cela m’a rempli d’énergie. Lors de la tournée, je n’ai pas l’occasion de me rapprocher autant du public grec. C’est très différent quand les gens vous soutiennent dans le stade à leur manière, avec notre culture. C’est un moment que je n’oublierai jamais »
Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 11:48