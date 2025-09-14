AccueilActualitéTsitsipas revit en Coupe Davis : "J'ai vraiment eu l'impression de réaliser...
Tsitsipas revit en Coupe Davis : « J’ai vrai­ment eu l’im­pres­sion de réaliser un rêve d’enfant »

Laurent Trupiano

La Grèce affronte le Brésil dans le célèbre stade qui avait accueilli les Jeux Olympiques. 

Comme l’a expliqué Stefanos, cette enceinte est mythique d’au­tant que le public a répondu présent. Du coup, le Grec qui l’a emporté très faci­le­ment face à Seyboth Wild (6−2, 6–1) a vécu un moment unique dans sa carrière comme il l’a expliqué à Tennis24.

« Il n’y a rien de compa­rable à l’OAKA, c’était un rêve. Depuis tout petit, je rêvais de jouer devant autant de monde. Pour moi, ce fut un moment magique, que j’ai plei­ne­ment apprécié. Je me suis senti fier d’être Grec et cela m’a rempli d’énergie. Lors de la tournée, je n’ai pas l’oc­ca­sion de me rappro­cher autant du public grec. C’est très diffé­rent quand les gens vous soutiennent dans le stade à leur manière, avec notre culture. C’est un moment que je n’ou­blierai jamais »

Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 11:48

