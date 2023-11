Cela s’agite forte­ment en ce moment au niveau des candi­da­tures pour remplacer Sébastien Grosjean au poste de sélectionneur.

Il faut dire que la place est prestigieuse.

Dans les colonnes de l’Equipe ce jour, Jo‐Wilfried Tsonga a clai­re­ment expliqué qu’il serait heureux d’être choisi.

« Aujourd’hui, au vu de tout ce que j’ai fait dans ma carrière, tout ce que j’ai consacré à repré­senter mon pays du mieux possible, oui c’est quelque chose qui me motive. J’ai envie de le faire ! J’aime le fait qu’on ait un groupe en recons­truc­tion, qu’on ait des jeunes qui commencent à taper très fort, des anciens qui peuvent amener un soutien et les guider. L’équipe est en train de progresser. J’ai envie d’amener mon état d’es­prit et de trans­mettre. J’ai eu le temps de prendre la lumière quand j’étais joueur. Ce qui m’in­té­resse aujourd’hui, c’est d’être capable d’aider les jeunes à progresser. Je suis persuadé qu’avec le groupe qui est en train de se construire, on peut aller cher­cher de belles choses »