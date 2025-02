Malgré une alerte physique dans la première manche, Ugo Humbert s’est imposé en deux sets face au jeune Joao Fonseca (7−5, 6–3) pour parfai­te­ment lancer les Bleus dans ce premier tour de Coupe Davis face au Brésil.

Le numéro 1 fran­çais a oublié la douleur devant le public fran­çais à Orléans.

Ugo Humbert takes the first match over Joao Fonseca ! 🔥



He prevails 7–5 6–3 and secures a 1–0 lead for @FFTennis 👏#DavisCup pic.twitter.com/IJe0cGzCTI