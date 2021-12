La Russie a remporté cette Coupe Davis 2021 sous l’éti­quette RTF (Russian Tennis Federation). Et aux Jeux Olympiques, Andrey Rublev et Anastasia Pavlyuchenkova avaient décroché la médaille d’or pour le ROC (Comité olym­pique russe). La Russie était repré­sentée respec­ti­ve­ment par les logos du comité et de la Fédération, et non par son drapeau.

La suspen­sion de deux ans infligée par le Tribunal arbi­tral du sport pour dopage courre en effet toujours, jusqu’à fin 2022. Un frein pour la Russie dans l’op­tique de devenir ville hôte d’une des quatre poules de la Coupe Davis en 2022 ? Oui, selon Daniil Medvedev.

« Je pense qu’il y a un petit problème avec le drapeau et tout, et bien sûr, nous ne pouvons pas pousser l’AMA (Agence mondiale anti­do­page) ou le Comité olym­pique à faire quoi que ce soit à ce sujet. Je pense que cela fait partie du problème. Sinon, j’ai entendu dire que nous avions des chances », a estimé le numéro 2 mondial.