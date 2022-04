Après avoir bafoué l’his­toire de cette compé­ti­tion, voilà que Gérard Piqué ne parvient à convaincre que dans son pays.

Alors que Madrid a reçu les deux premières phases finales de cette nouvelle formule, on a appris que la capi­tale espa­gnole avait été remplacée par Malaga. Jusque‐là tout va bien d’au­tant que Malaga semble plus sexy qu’Abou Dabi.

Aujourd’hui, Kosmos a offi­cia­lisé la ville de Valence pour rece­voir une phase quali­fi­ca­tive des barrages aux côté d’Hambourg, Glasgow et Bologne. Et il faut bien avouer que cela fait beau­coup de rouge et jaune.