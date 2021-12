Directeur de cette Coupe Davis 2021 en rempla­ce­ment d’Alberto Costa, Fernando Verdasco a donné son avis sur le format version Kosmos – Gérard Piqué de la plus pres­ti­gieuse des compé­ti­tions par équipes. Il y voit beau­coup de positif, et il assure qu’il ne dit pas ça parce qu’il occupe cette nouvelle fonction.

« Beaucoup de gens sont habi­tués à la vieille tradi­tion et c’est pour­quoi ils n’ap­prouvent pas ce nouveau format. Zverev, par exemple, fait partie de ceux qui ont dit qu’il rêvait de gagner la Coupe Davis toute sa vie…Les choses évoluent, tout comme il n’y avait pas de Hawk‐Eye avant et main­te­nant il y en a. Nous devrons tous nous y habi­tuer, il n’y a pas d’autre choix. De mon point de vue, et ce n’est pas parce que je suis main­te­nant direc­teur du tournoi, je pense que le chan­ge­ment est assez positif pour les joueurs, en raison de problèmes de calen­drier et d’éven­tuelles bles­sures. Il y a cinq mois, j’au­rais répondu la même chose », a déclaré Verdasco dans une inter­view accordée à Eurosport.