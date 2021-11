Pour la première fois de sa carrière, Fernando Verdasco a enfilé le costume de direc­teur de la Coupe Davis pour cette édition 2021 dont le dernier carré aura lieu à Madrid. Forcément ques­tionné sur l’élimination précoce de l’équipe d’Espagne lors d’une inter­view à Vamos, Fernando a tenu à relativiser.

« C’est dommage de perdre, il ne nous manquait qu’un set pour nous quali­fier pour les quarts de finale. Cela dit : en tant que direc­teur de la Coupe Davis cette année, comme je l’ai dit avant le début du tournoi, je veux que l’Espagne gagne en tant qu’Espagnol, mais je suis aussi le direc­teur des autres équipes. Si je regarde les choses du point de vue le plus impar­tial possible, malgré la tris­tesse de perdre l’Espagne, nous devons être heureux que l’équipe qui la remplace soit la Serbie, avec le numéro un mondial, Djokovic. Nous restons avec la tris­tesse que l’Espagne n’a pas pu atteindre les quarts de finale, oui, mais au moins nous aurons Djokovic et l’équipe serbe en quarts de finale. Et ce serait forcé­ment un nouveau match incroyable si Djokovic et Medvedev venaient à se rencontrer. »