On peut dire beau­coup de choses au sujet du GOAT, mais on ne peut pas nier que son enga­ge­ment pour son pays est total. Hier à Belgrade, c’était la fête du tennis et même si face à lui Novak n’avait pas un adver­saire aussi huppé que d’ha­bi­tude, le Serbe a eu un compor­te­ment digne et sportif. C’est cela qu’à voulu souli­gner le capi­taine Victor Troïcki qui est aussi un ami de Novak.

« Novak a tout réalisé dans sa carrière, et face à un adver­saire de ce « calibre », il a encore eu une atti­tude exem­plaire, un vraie humi­lité. Cela en dit long sur tout ce que cela compte pour lui. Je le remercie pour tout ce qu’il a fait pour notre sport. J’espère qu’il conti­nuera comme ça la saison prochaine et je suis sûr que nous pour­rons réaliser ce rêve avec lui. Nous avons été proches à plusieurs reprises, malheu­reu­se­ment cela n’est pas arrivé, mais quand l’énergie est aussi bonne, nous pouvons battre n’im­porte qui. Mais finis­sons d’abord le travail ici. L’énergie et l’équipe sont formi­dables et ils peuvent obtenir d’excellents résultats. »