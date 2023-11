Victor Troïcki était forcé­ment déçu, surtout après être passé si près de la victoire pour se quali­fier pour la finale.

Pragmatique, il a décidé comme Djokovic d’ana­lyser froi­de­ment la situa­tion sans aller cher­cher des excuses.

« Je suis fier de mes joueurs, de toute l’équipe. Malheureusement, cette année non plus, cela n’a pas fonc­tionné. Il manquait un point pour accéder à la finale, où nous aurions eu notre chance. On été si proche que forcé­ment cette défaite a goût très amer. Mais je veux aussi retenir le match phéno­ménal de Miša, et le match incroyable de Novak face à Sinner. Nole est le plus grand héros de Serbie, il a réussi l’im­pos­sible tant de fois, mais cela arrive à tout le monde de perdre, il est l’hu­main aussi, c’est le sport »,